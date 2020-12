Stardew Valley dostane písečnou farmu a další možnosti nové hry

Eric Barone ani po tolika letech nepřestává pracovat na svém veleúspěšném díle Stardew Valley. V tuto chvíli dokončuje update 1.5, který hru rozšíří o dvě zajímavé novinky.

První z nich je nová mapa, ve které začínáte s farmou na pláži. V písku se dají normálně pěstovat plodiny, nicméně nefungují postřikovače, takže musíte den co den zalévat hezky postaru konvičkou. Na druhou stranu se na pláž čas od času vyplaví nějaká ta ztracená bedna s tajuplným obsahem…

If you're a seasoned player thinking of starting a new farm when 1.5 comes out, I'd like to highlight a couple of new features. There will be a new farm type, "Beach Farm", and a new "Advanced Game Options" menu, from which you can adjust some aspects of the game: pic.twitter.com/iMnw2uGLEO