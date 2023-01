Spekulace: Starfield vyjde 12. dubna

5. 1. 2023 13:01 | Bleskovky | autor: Jakub Malchárek

Fanoušci spekulují, že Starfield, očekáváné sci-fi RPG od Bethesdy, by mohlo vyjít letos 12. dubna. Tedy v Mezinárodní den letu člověka do vesmíru. Nedočkavci zase předhazují ještě dřívější datum, a to 23. března. V tento den totiž v roce 1965 Amerika vyslala na okružní jízdu třikrát kolem Země první astronauty z projektu Gemini.

K dohadům zavdala nedávno spuštěná stránka podpory pro Starfield. Ta ale datum vydání neupřesňuje blíže než na první polovinu letošního roku.

Někdy v následujících šesti měsících by měla vyjít i kooperativní střílečka Redfall od Arkane Studios Austin, kterou vydává také Bethesda. Podle zdrojů serveru Windows Central by se upírská akce měla na zařízení z rodiny Microsoft podívat v květnu. To podporuje spekulace, že očekávanější Starfield by měl vyjít ještě před tímto titulem.