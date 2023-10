South Park vtipkoval na konto Baldur's Gate 3, studio Larian promptně zareagovalo

Jak poznáte, že se vám povedlo vytvořit opravdu populární hru? South Park si z ní udělá srandu. Stačí vzpomenout třeba na legendární výpravu za zabitím miliardy prasat ve World of Warcraft. (Což, když už jsme u toho, není až tak jenom vyloženě vtípek, ve hře najdete maniaky, kteří se na maximální úroveň dostali například výhradně sběrem květin.)

V nedávné speciální epizodě South Parku se ikonická parta silně neslušných protagonistů podívala do paralelního vesmíru, kde si Cartman stěžuje, že přišel o padesát hodin hraní v Baldur's Gate III, protože neschopní vývojáři si nebyli schopní podchytit interdimenzionální přenášení uložených pozic. Stan na to opáčí, že když to nejde ani mezi PC a PlayStationem 5, tak jasně, že to nepůjde mezi vesmíry.

Scéna neunikla pozornosti studiu Larian, které na Twitteru suše upozornilo, že mezi dimenzemi sice Baldur's Gate III uložené pozice opravdu nepřenáší, ale mezi platformami našeho vesmíru to bez problémů jde:

Hello @SouthPark



While Baldur’s Gate 3 saves can’t cross multiversal barriers, we can confirm they do actually transfer between PC and PS5!

https://t.co/yR5YQrLwcf