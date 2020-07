Soundtrack remaků Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 rozšíří skoro 40 nových skladeb

29. 7. 2020 9:52 | autor: Šárka Tmějová

Nevím, jak to máte vy, ale hudební doprovod her z přelomu tisíciletí z velké části utvářel základy mého dnešního vkusu, ať už šlo o Need for Speed, Fifu anebo právě Tony Hawk’s Pro Skater. Dobrou zprávou je, že si s tehdejšími skladbami budete moct užívat nostalgii i v nadcházejícím remaku, který vychází 4. září.

Kromě toho ale do oficiálního playlistu přibude ještě 37 dalších tracků reprezentujících vývoj skejťácké kultury od 80. let až dodneška: