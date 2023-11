Soulsovka Lies of P je s novým updatem jednodušší

16. 11. 2023 15:30 | Bleskovky | autor: Jan Slavík

Do povedené soulsovky Lies of P, která si v naší recenzi vysloužila osmičku, právě dorazil update na verzi 1.3. Patch by především měl ubrat na hráčském utrpení, protože přináší celou řadu změn, díky nimž by hra (alespoň zpočátku) měla být o něco přístupnější. Jde například o posílení a zrychlení některých zbraní, mírné zpomalení jistých protivníků a prodloužení časových oken k rozbití nepřátelského postoje.

Krom úprav obtížnosti do hry také přibylo několik nových funkčních i kosmetických předmětů a tvůrci též opravili hrstku bugů a jiných technických nedodělků. Kompletní seznam novinek si můžete přečíst zde.