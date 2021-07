Sony si patentovala systém umožňující hráčům pořádat online turnaje

14. 7. 2021 14:03 | Bleskovky | autor: Patrik Hajda

Tentokrát se neobjevuje patent, který by byl od počátku jen zpola uvěřitelný. Sony si totiž nechala patentovat něco, co dává naprostý smysl a zní to jako velice vítaná služba. Jedná se o takzvaný Online Tournament (díky, Segment Next!), tedy jakési prostředí pro plánování a pořádání turnajových klání online.

Z patentu vyplývá, že má být systém navržen tak, aby propojoval hráče s vývojáři/distributory her a třetími stranami (třeba pořadateli) nehledě na měřítko. Má být schopný konat jak obrovské esportové turnaje, tak domácí turnájky s přáteli v jedné hře.

Zároveň by takové prostředí mělo být propojené s PlayStation Network, a využívalo by tak vašich existujících údajů. K čemu? Například k tomu, že by se v turnajích párovali podobně zkušení hráči v jednotlivých hrách podle toho, kolik času jejich hraním strávili. Berte na vědomí, že obrovská spousta patentů se nedočká realizace, nicméně v tomto případě by to byla docela škoda.