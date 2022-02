Sony AI spolu s tvůrci Gran Turisma lákají na průlomový projekt. Odhalí ho zítra

Na Twitteru Sony AI, oddělení zabývajícího se v Sony umělou inteligencí, se objevila kryptická zpráva: „9. února náš tým spustí herní vlajkovou loď a oznámí průlomový projekt na poli umělé inteligence vytvořený ve spolupráci s Polyphony Digital a Sony Interactive Entertainment.“

Tweet doprovází kratičká ukázka, ze které je zjevné, že projekt má co do činění se závoděním. Ostatně, studio Polyphony Digital stojí za sérií Gran Turismo, jejíž nový díl vyjde už za měsíc. Nabízí se otázka, zda půjde o nový systém umělé inteligence právě pro Gran Turismo, nebo o úplně jinou závodní hru. Zítra budeme moudřejší.

COMING SOON



On 2/9, our team is excited to launch our Gaming Flagship and announce a breakthrough project in #AI created through a collab with Polyphony Digital Inc. (PDI) and @Sony Interactive Entertainment (SIE). Enjoy this sneak peek. https://t.co/XlHvBQuu1Q