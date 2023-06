Sons of the Forest bobtná. Už se projedete na golfovém vozíku i založíte dedikovaný server

26. 6. 2023 13:40 | Bleskovky | autor: Jakub Malchárek

Vývojáři a vývojářky z Endnight Games udělali se svým lesním survivalem Sons of the Forest díru do světa, na vavřínech však neusínají a v pravidelných intervalech do hry přidávají nové funkce a obsah. Ve hře už například můžete stavět kamenné budovy, jezdit na jednokolém segwayi či zapojovat solární panely a základní elektrické okruhy.

Aktuální patch s pořadovým číslem 7 do hry přidává elektrická golfová vozítka, pušku s dalekohledem, vystavování ulovených trofejí (lidských i zvířecích), systém špinavé vody, kterou je pro konzumaci ideální převařit, a v neposlední řadě i nový závěrečný bossfight a custscénu. Do hry navíc konečně přibyla možnost zakládat vlastní dedikované servery.

Sons of the Forest je na PC v předběžném přístupu, vyjít by měl ke konci roku.