Sonic the Hedgehog 2 představuje logo, láká na Tailse

Filmový Sonic the Hedgehog se má v příštím roce dočkat pokračování a včera došlo k jeho oficiálnímu představení. Tvůrci nijak moc nelaborovali s názvem, film ponese prostý název Sonic the Hedgehog 2, z loga a potitulkové scény prvního dílu je ale zřejmé, že tentokrát na scénu dorazí i populární dvouocasý lišák Tails.

Let's gooooooo!!!! The blue blur is back in theaters next year... can't wait for you to see what we've got planned!!! #SonicMovie2 https://t.co/LxxcjlrHFq