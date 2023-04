Smrt vám bude sloužit! Nekromant z Diabla IV dostává nový teaser

26. 4. 2023 13:10 | Bleskovky | autor: Jan Slavík

Od vydání akčního RPG Diablo IV už nás dělí jen měsíc a kousek, je tudíž potřeba se zocelit v očekávání čím dál tím intenzivnější mediální a merketingové masáže. Svou chvilku ve světlech reflektorů tentokrát dostává jedna z pěti hratelných postav: Nekromant, pán smrti, vládce jedu a hniloby, vůdce nemrtvých hord.

zdroj: Blizzard Entertainment

Kdo si hrdinu vyzkoušel během nedávných beta testů, ví, že byl tak silný, až to trochu bilo do očí, kvůli čemuž pak tvůrci v rámci chystaných změn oznámili, že jeho nemrtvým sluhům snížili odolnost. Uvidíme, zda to bude k nastolení rovnováhy stačit. Diablo IV vychází 6. června, majitelé deluxe edicí mohou hrát již od 2. června.