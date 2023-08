Smažte uložené pozice a odinstalujte early access Baldur's Gate III, nabádá Larian

Až zítra vyjde očekávaný RPG opus Baldur's Gate III, fanoušci Zapomenutých říší se budou chtít bez jakýchkoliv zádrhelů ponořit do jiného světa. Aby to tak opravdu mohlo proběhnout a minimalizovalo se riziko technických patálií kvůli konfliktům různých verzí herních souborů, autoři ze studia Larian doporučují, aby hráči a hráčky, kteří si zkusili předběžný přístup, spustili hru, smazali v ní uložené pozice, odstranili modifikace a následně ji kompletně odinstalovali:

We recommend players with Early Access installed uninstall the game after deleting their save files.



This will reduce the risk of file conflicts when the final game downloads, and should mean more playing, and no troubleshooting!



We’ll have a full guide for launch tomorrow.