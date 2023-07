Slovní hra Waffle je na Googlu populárnější než skutečné vafle

19. 7. 2023 15:04 | Bleskovky | autor: Jan Slavík

Pokud ve Spojených státech či Británii zadáte do Googlu heslo „waffle“, výsledek číslo jedna nebude opečená sladkost žebrající o šlehačku či javorový sirup, ale slovní hra Waffle od Jamese Robinsona.

zdroj: Foto: James Robinson

Slovní hříčka s přesmyčkami a každodenní hádankou je na světě jen něco přes rok, ale už si stihla najít téměř půlmilionu příznivců dost oddaných na to, aby se k ní každý den pravidelně vraceli. Což mimochodem neuniklo pozornosti investorů a Robinson serveru Games Industry prozradil, že už obdržel celou řadu nabídek k odkupu. Některé z nich prý dokonce za peníze, které by dokázaly změnit život, ale Robinson chce zůstat nezávislý (alespoň tedy prozatím) a platformu využít k tvorbě dalších her.

Chcete-li zjistit, co na slovní vafli tolik lidí baví, můžete si zkusit zahrát zde.