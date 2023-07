Slovenský lovecký simulátor Way of the Hunter ukazuje zvířata z afrického rozšíření

27. 7. 2023 15:20 | Bleskovky | autor: Jan Slavík

Slovenský lovecký simulátor Way of the Hunter od studia Nine Rocks Games nepřišel k chuti úplně každému, ale já osobně byl navýsost spokojený. V recenzi jsem hru oznámkoval osmičkou a vadil mi hlavně technický stav, co do hratelnosti ale titul nabídl přesně to, co bych od vážně míněného simulátoru čekal a chtěl.

Pokud s mým názorem souhlasíte, jistě už netrpělivě vyhlížíte nedávno oznámené rozšíření Tikamoon Plains, které vás pošle na lov do afrických stepí. A pokud by vás zajímalo, jaké zvířeně tam budete moci poslat pozdrav ráže .338, přijde k chuti čerstvě zveřejněná upoutávka, na kterou se můžete podívat výše.

Čekají na vás lvi, buvoli, hyeny, přímorožci a celá řada dalších zvířat. Nečekejte ale žádný bezuzdný masakr, téma etického lovu bylo zásadní pointou, okolo které se točila prakticky celá původní hra, a v Africe tomu jistě nebude jinak. DLC Tikamoon Plains už si na Steamu můžete přidat do seznamu přání a až 11. srpna vyjde, bude stát deset eur.