Nové DLC pro Way of the Hunter vás zavede do africké stepi

10. 7. 2023 13:40 | Bleskovky | autor: Jakub Malchárek

Slovenský lovecký simulátor Way of the Hunter vás po Americe, Transylvánii a Aljašce zavede v novém DLC Tikamoon Plains do Afriky. Čeká na vás 100 kilometrů čtverečních vodních pastvin, savan, pouští i horských regionů. Faunu obohatí prasata savanová, lvi, afričtí buvoli, antilopy či přímorožci. Na oznamovací trailer se můžete podívat výše.

Arzenál obohatí i žádaná kategorie zbraní, která úplně změní způsob a strategii lovu – luky. Tikamoon Plains si můžete přidat do seznamu přání na Steamu, rozšíření vyjde krom PC i na PlayStation 5 a Xbox Series X/S. Přijde vás na bez jednoho centu na 10 eur. Digitální obchod od Valve navíc nabízí základní hru v 50% slevě až do 13. července.