Slovenská lovecká simulace Way of the Hunter ukazuje vaši kořist – krásná zvířátka

1. 7. 2022 13:34 | Bleskovky | autor: Patrik Hajda

Slovenské studio Nine Rocks Games ukázalo další trailer z lovecké simulace Way of the Hunter. Ten se po předchozích videích zaměřených na krásné krajiny konečně věnuje zvířatům, která budete na dvou rozlehlých mapách lovit.

Stále však ani jeden jediný výstřel, jen přehlídka některých druhů, na něž při toulkách divočinou narazíte. Nechybí tu jeleni, horské kozy, medvědi, jezevci, lišky, bažanti, kachny, losi, vlci či poláci (ano, s malým „p“).

Way of the Hunter vyjde 16. srpna na počítačích, PlayStationu 5 a Xboxu Series X|S a předobjednávky již běží.