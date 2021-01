Slavná stealth značka Tenchu se možná vrátí, společnost Acquire chce vydávat i nezávislé hry

6. 1. 2021 15:10 | Bleskovky | autor: Pavel Makal

Japonská společnost Acquire sice momentálně nedosahuje takového věhlasu jako množství jejích krajanů, stála ale u zrodu legendární série Tenchu, jejíž návrat by řada z nás velmi ocenila. Kromě ní má na svědomí také série Shinobido a Way of the Samurai.

V aktuálním čísle magazínu Famitsu se její ředitel Takuma Endo podělil o plány do budoucna. Patří mezi ně i potenciální návrat Tenchu, společnost si v roce 2018 znovu zaregistrovala značku Stealth Assassins, tedy podtitul vůbec prvního dílu z roku 1998. Endo říká, že pokud nastane příležitost, bylo by skvělé vybudovat nový díl Tenchu od základů pro současnou generaci konzolí. Obnovení ochranné známky je prvním krokem.

Mimo to má Acquire zájem založit vlastní indie label, který by umožnil vydávání menších her v krátkém čase. K tomu by mělo dojít do konce letošního roku