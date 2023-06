Skyrim babička nebude ve Starfieldu

19. 6. 2023 10:38 | Bleskovky | autor: Jakub Malchárek

Shirley Curry, 87letá youtuberka známá spíše jako Skyrim babička, která se v roce 2015 proslavila svými let's playi slavného fantasy RPG, nebude ve Starfieldu. Spekulace, že by sympatická seniorka mohla mít vlastní NPC i v chystaném sci-fi od Bethesdy, se vynořily poté, co vývojář v roce 2021 potvrdil, že Curry bude v The Elder Scrolls VI.

Skyrim babička tyto spekulace vyvrátila ve svém vlogu. Nejenže ve Starfieldu nebude, ale dokonce se ho nechystá ani hrát. Vesmírné hry zkrátka nejsou její věc.