Skvělá kooperace Brothers: A Tale of Two Sons se možná dočká remaku

Příběhová adventura Brothers: A Tale of Two Sons se dost možná dočká remaku či remasteru. S informací přišel zpravidla spolehlivý leaker billbil-kun, který má za sebou historii přesných předpovědí. Leaker naznačuje, že hru vydá společnost 505 Games, tedy stejný vydavatel, který stojí za původním vydáním z roku 2013.

UPCOMING GAME RELEASE



Brothers: A Tale of Two Sons Remake will be announced soon



(maybe at #TheGameAwards ?)



Title is still published by 505 Games



I couldn't determine Release Date pic.twitter.com/5MWrUlfvsy