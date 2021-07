Skvělá akční plošinovka My Friend Pedro dostane mobilní pokračování Ripe for Revenge

8. 7. 2021 11:07 | Bleskovky | autor: Patrik Hajda

My Friend Pedro byla vynikající, pořádně potrhlá arkáda, která vám dovolila být ostrostřeleckým baleťákem. Alespoň tak o ní mluví Vilém Koubek ve své recenzi, kde hra dostala skvělou osmičku. A líbila se zřejmě i široké veřejnosti, protože jinak by se její tvůrci asi nedělali s pokračováním My Friend Pedro: Ripe for Revenge.

Nejde ale o čistokrevné pokračování, jelikož nová hra se chystá pouze na mobilní telefony s Androidem a iOS. Počítejte s ovládáním šitým na míru dotykovým obrazovkám, 37 úrovněmi a možností si trochu zajezdit na motorce a skateboardu. My Friend Pedro: Ripe for Revenge vyjde 5. srpna na zmíněných systémech. Aby vám hra neutekla, můžete se do ní předběžně zaregistrovat.