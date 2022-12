Skandál kolem remaku Final Fantasy. Objevil se v něm obraz s vodoznakem fotobanky

14. 12. 2022 17:33 | Bleskovky | autor: Alžběta Trojanová

Dnes vyšla hra Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion, remaster exkluzivity pro PSP, která původně vyšla v roce 2007. Nová verze slibuje vylepšenou grafiku, ale i přepracovaný soundtrack a dabing. Jednou z možná těch méně chtěných novinek je ovšem také obraz, který má na sobě vodoznak slavné fotobanky Getty Images. Autoři nejspíš použili pouhou náhledovou fotku místo zakoupení licence pro komerční využití. Kotaku se podařilo vystopovat, že jde o dílo malíře Johna Crowthera, které zobrazuje Ludgate Circus v Londýně v roce 1881. Ve hře se pak obrázek s vodoznakem objevuje hned třikrát.

Samozřejmě je to legrační průšvih pro nás jako pro hráče. Co se týče Square Enixu, může z toho být poměrně drahý problém. Použití obrázku bez licence může mít pro společnost nepříjemnou dohru. CD Projekt se například dostal do potíží, když v Cyberpunku 2077 použil v jedné z virtuálních reklam podobu reálného člověka. Square Enix už si navíc podobný škraloup nadělal v minulosti - v Kingdom Hearts III se objevily cutscény s vodoznakem renderovacího programu.