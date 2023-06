Singleplayerovou Aliens: Dark Descent opepří uprchlý Xenomorf

16. 6. 2023 13:30 | Bleskovky | autor: Ondřej Partl

V záplavě nedávných oznámení a herních akcí je vyloženě jednoduché zapomenout na to, že už za několik dní vyjde nová hra ze světa Vetřelců, která nabídne izometrickou taktickou akci. Proto vydavatelství Focus Entertainment přináší příběhovou ukázku, která Aliens: Dark Descent a její brzké vydání připomíná.

Katalyzátorem zdejším trampot je uniklý Xenomorf na lodi USS Otago, která je donucená nouzově přistát na planetě Lethe. Tím spustí protokol Cerberus, který planetu uvrhne do lockdownu, dokud se hrozba nevyřeší. A kdo jiný by si s ní měl poradit než jednotka koloniálním mariňáků, kteří se pod vaším velením vrhnou do boje s vetřelčím potěrem a jeho různými druhy, mezi kterými nechybí ani samotná královna.

Aliens: Dark Descent se na PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S a Xbox One chystá už 20. června.

zdroj: Focus Entertainment