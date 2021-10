Shadow Warrior 3 letošek bohužel nestíhá

Původně jsme se do akčního masakru Shadow Warrior 3 měli vrhnout čepelemi napřed ještě letos, ale jak už to tak bývá, z plánů nezřídka sejde. Vývojáři potřebují na dokončení hry o něco víc času a vydavatel Devolver Digital jim milostivě vyhověl.

Shadow Warrior 3 je teď v plánu zkraje příštího roku pro PC, PlayStation 4 a Xbox One (logicky poběží i na nové generaci, ale nebude zjevně využívat jejich přednosti). Níže se můžete podívat na kratičký trailer oznamující odklad.

Shadow Warrior 3 needs a bit more time to sharpen its blades so developer Flying Wild Hog and Devolver Digital are sliding it into early next year!



Please enjoy the Official 2022 Delay Announcement Trailer - more release date news soon... pic.twitter.com/NESW3RTibg