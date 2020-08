Seržant Woods bude v nových Black Ops mluvit jiným hlasem

31. 8. 2020 13:21 | Bleskovky | autor: Pavel Makal

Nový díl Call of Duty se minulý týden naplno představil novým trailerem, který pamětníkům prvních Black Ops z roku 2010 připomněl staré známé tváře. Novinka bude přímým pokračováním a v hlavních rolích se opět objeví Alex Mason, Jason Hudson nebo Frank Woods. Už ze zmíněného traileru je nicméně patrné, že k nám nebudou promlouvat stejnými hlasy, jako před deseti lety

Původní dabér Franka Woodse James C. Burns se k situaci vyjádřil na YouTube a uvedl, že ho rozhodnutí Activision mrzí. Ačkoli je prý přesvědčen, že nový herec odvede dobrou práci, přál by si, aby sám dostal šanci, protože by to zkrátka zmáknul na jedničku. Přeci jen s Woodsem už žije víc než dekádu a zkrátka toho chlapíka zná jako své boty.

zdroj: Activision

Jiné hlasy dostanou i Alex Mason, kterého v prvních Black Ops ztvárnil Sam Worthington (Avatar, Souboj titánů), a Jason Hudson, jehož hrál slavný Ed Harris (Skála, Nepřítel před branami). Není jasné, proč se v Activision k tomuto kroku rozhodli, zejména s ohledem na to, že se nejedná o reboot značky, ale o navazující příběh. Burnsovi navíc vadí, že nový hlas Woodse se zcela jasně snaží napodobit jeho styl.

Black Ops Cold War vyjdou 13. listopadu na PC a současnou i minulou generaci konzolí. Beta test hry proběhne 8. října.