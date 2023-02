Série Dying Light slaví 30 milionů prodaných kusů

Polské studio Techland slaví se značkou Dying Light významný milník. Celosvětově se prodalo už přes 30 milionů kopií her pod touto značkou. Během oslav jednoho roku od vydání Dying Light 2 pro hráče připravili do 13. února speciální události, ve kterých bude možné získat předměty, které jsou jinak dostupné za reálné peníze.

Celebrating the first year of #DyingLight2 Stay Human and the eighth year of #DyingLight, we are proud to say that we have sold 30 million copies of games under the Dying Light franchise so far!



Grab our Handout and learn more about the studio #techland #dyinglightfranchise pic.twitter.com/x4TlYgSIAX