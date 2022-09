Sega chystá další spin-off k Yakuze. Přemostí příběh šestého a osmého dílu

14. 9. 2022 14:26 | Bleskovky | autor: Pavel Makal

Série Yakuza, nově Like a Dragon, se nás dnes rozhodla doslova zahltit. Kromě oznámení regulérního osmého dílu hlavní série a spin-offu Ishin! z druhé poloviny 19. století totiž Sega oznámila ještě jednoho levobočka. Ponese název Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name a do hlavní role se vrátí starý známý Kirju.

Like a Dragon Gaiden bude menší, zhruba poloviční hrou ve srovnání s hlavními díly série. Jeho příběh má z Kirjuova pohledu překlenout události mezi šestou a osmou Yakuzou, kdy se sedmička věnovala Ičibanovi. K dispozici je krátký příběhový trailer, ze kterého je patrné, že se Kiryu po událostech šestého dílu uklidil do kláštera, který ale zjevně není tím, čím by se mohl na první pohled zdát. Hra vyjde v příštím roce na PC a novou i starou generaci konzolí.