Sea of Thieves vede na PlayStationu v předobjednávkách

11. 3. 2024 14:00 | Bleskovky | autor: Jakub Malchárek

Microsoftu se uvolňování exkluzivit na konkurenční konzole zjevně vyplácí. Kooperativní pirátské dobrodružství Sea of Thieves, které se 30. dubna chystá na PlayStation 5, vede v počtu předobjednávek na americkém PlayStation Store. A to vedle očekávaných chystaných titulů jako Rise of the Ronin nebo Dragon's Dogma 2. Sea of Thieves si navíc nejvíce hráčů předobjednalo v dražší prémiové edici.

Sea of Thieves is currently the #1 Best Selling Pre-Order on PlayStation Network in the United States pic.twitter.com/Wxgqoqf95X — Benji-Sales (@BenjiSales) March 10, 2024

Vedle Sea of Thieves se z dosavadních exkluzivit pro Xbox a PC dostal na Switch a PlayStation například Pentiment, na PS5 se 19. března chystá ještě rytmická rubačka Hi-Fi Rush a čtveřici uzavírá survival Grounded, který si na Switchi a obou PlayStationech zahrajete od 16. dubna.