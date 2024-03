Sea of Stars slaví 5 milionů hráčů a představuje kooperaci

14. 3. 2024 11:00 | Bleskovky | autor: Adam Homola

Parádní tahové RPG Sea of Stars od studia Sabotage si na různých platformách včetně PC, konzolí, Game Passu a PlayStation Plus zahrálo již více než pět milionů hráčů. U příležitosti tohoto milníku odhalilo studio taky chystanou aktualizaci, která do hry přidává gaučový kooperativní režim nazvaný Single Player+.

zdroj: Sabotage Studio

V něm budou moct spojit síly až tři hráči a integruje funkci „Co-op timed hits“, která dodržuje tahové mechanismy hry a vyžaduje, aby spolubojovníci aktivovali dodatečné zranění do rytmu hry. Jak kooperace funguje vám už naznačí přiložený trailer.