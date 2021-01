Scott Pilgrim vs. The World: The Game je pro vydavatelství Limited Run nejúspěšnější hrou vůbec

Filozofie vydavatelství Limited Run Games hodně vychází z jeho názvu – spíš než na digitální distribuci se specializuje na velmi kusově omezené fyzické edice her, které distribuuje výhradně prostřednictvím svého webu.

V případě dlouho ztracené hry na motivy komiksu, respektive filmu, Scott Pilgrim vs. The World: The Game ale v množství udělalo výjimku. Jak uvedl zakladatel vydavatelství Douglas Bogart na svém Twitteru, krabicové edice pro Switch se v předobjednávkách prodalo 25 000 kusů za méně než 3 hodiny, což je pro Limited Run Games rekord.

In less than 3 hours we sold 25,000 copies of Scott Pilgrim on Switch!



Thank you so much for your support in making this our biggest release of all time! ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ pic.twitter.com/xtdFrxTeVf