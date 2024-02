16. 2. 2024 13:00 | Bleskovky | autor: Patrik Hajda

Vlakový tycoon Railway Empire 2 právě dostal své první DLC nazvané Journey to the East, v němž se z Vídně vydáte na Balkánský poloostrov, k pohoří Karpaty i do Konstantinopole. To vše navíc v rámci nadabovaného scénáře.

Kromě nových map se můžete těšit taky na šest mocných lokomotiv, výzkum luxusní přepravy v rázu fin de siècle, 10 produktů typických pro nové oblasti a v neposlední řadě i na další skladby do soundtracku. Za tento balíček zaplatíte 10 eur, tedy zhruba 250 korun.