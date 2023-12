Rytmická střílečka Metal: Hellsinger dostává DLC a mód hordy

11. 12. 2023 12:30 | Bleskovky | autor: Jakub Malchárek

Parádní rytmická akce Metal: Hellsinger dostává pořádně hutné DLC The Purgatory. Na oznamovací trailer se můžete podívat výše. Zároveň s datadiskem do hry zdarma přibývá mód hordy, ve kterém můžete kosit nekonečné zástupy rohatých démonů za ozvuku řízných kytar a dunivého kopáku.

The Purgatory přináší tři nové originální písničky, ve kterých svůj vokální um předvedou metalové hvězdy Matt Heafy (Trivium, Ibaraki), Melissa Bonny (Ad Infinitum) a Joe Bad (Fit for an Autopsy).

Kromě toho do hry přibude nová zbraň – luk, kterým zplozence pekel můžete zasypat stovkou šípů. Za přídavek zaplatíte bez centu 6 eur.