Román Cyberpunk 2077: No Coincidence vychází v srpnu

20. 7. 2023 14:03 | Bleskovky | autor: Jan Slavík

Hráči, kteří si zážitky z košatých herních světů ještě rádi doplní nějakým knižním příběhem, mohou zpozornět: Osmého srpna vychází román Cyberpunk 2077: No Coincidence od polského autora sci-fi Rafała Kosika.

Na 416 stránkách se ponoříte do příběhu zasazeného do Night City, kde se proti své vůli setkává nepravděpodobná skupina, které se podaří přepadnout konvoj transportující tajemnou kapsli patřící korporátu Militech. Nedobrovolný gang musí překonat své odlišnosti a naučit se spolupracovat, pokud chce zjistit, kdo je vydíráním přinutil loupit, a odhalit, co vlastně ukradli.

Zní to trochu jako Edgerunners v knižní podobě, což by nemělo nikoho až tak překvapit, vzhledem k tomu, že k nim z části psal scénář právě Kosik. No Coincidence cílí primárně na americký a britský trh, vychází proto (alespoň prozatím) pouze v angličtině. K dostání by ale měla být i u nás – několik internetových knihkupectví už ji má v nabídce.