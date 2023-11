Revenant Hill od tvůrců Night in the Woods se ruší

9. 11. 2023 16:00 | Bleskovky | autor: Jakub Malchárek

Autoři kouzelné a úspěšné indie hříčky Night in the Woods ruší svůj rozpracovaný projekt Revenant Hill, který oznámili na květnové PlayStation Showcase. Důvodem jsou dlouhodobé a závažné zdravotní potíže dvou klíčových členů malého týmu, které by bylo zkrátka příliš obtížné nahradit.

„Jsme malé studio a každý z nás má na starosti mnoho prvků vývoje. Dva lidi je zkrátka příliš obtížné nahradit v kontextu plánovaného rozpočtu, lhůt a znatelného přepracování celého projektu. Proto jsme se jednomyslně a přátelsky shodli, že vývoj Revenant Hill ukončíme,“ uvádí studio The Glory Society ve vyjádření na sociální síti X/Twitter.