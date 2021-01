Returnal se odkládá, vyjde až na konci dubna

Akce Returnal od studia Housemarque si vysloužila zařazení do našich nejslibnějších her letošního roku, už jen proto, že finští vývojáři mají za sebou velmi silné portfolio. Bohužel si ale na příběh astronautky Selene budeme muset počkat o něco déle, než bylo původně v plánu.

Update: Returnal has a new release date of April 30, 2021. SIE and Housemarque have made the decision to move the release date in order to give the team extra time to continue to polish the game to the level of quality players expect from Housemarque.



