Řešíte wallpapery na mobilu? CD Projekt vydal obrázky s motivy gangů

Přiznám se, že pozadí plochy na mobilu jsem snad nikdy neřešil. Dokonce jsem se musel při psaní této bleskovky podívat, co se mi tam skví – kupodivu nějaké nudná šedá barva… Ale pokud na rozdíl ode mě řešíte, na čem pravidelně spočívá váš zrak, možná by vás mohly zaujmout obrázky gangů ze Cyberpunku 2077.

Studio CD Projekt Red je nahrálo na svůj Twitter a máte na výběr rovnou z devíti gangů: Claws, Valentinos, Wraiths, The Mox, Voodoo Boys, Maelstrom, 6th Street, Animals a Aldecaldos. Už tušíte, s jakými gangy budete ve hře sympatizovat, a které si tím pádem vyslouží místo na ploše vašeho telefonu?

Show off your #Cyberpunk2077 gang affiliation with a new set of mobile wallpapers!



PS You can also get desktop versions at https://t.co/uKpFCcFSRE



Tyger Claws, Valentinos, and Wraiths: pic.twitter.com/eE1RVSkoHG