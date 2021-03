Resident Evil Village ukazuje ray-tracing z dílen AMD

Resident Evil Village nehodlá hráče ohromit jen výškou své hlavní záporačky, ale i sexy vizuálem. Capcom spojil síly se společností AMD a vy se díky tomu můžete podívat, jak bude nový díl hororové série vypadat se zapnutým ray-tracingem.

We've partnered with Capcom to utilize raytracing and AMD FidelityFX to enhance the atmosphere and next-generation visuals in Resident Evil Village. We can't wait to play #REVillage on May 7th. pic.twitter.com/VgSZiPlJvz