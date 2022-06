Remake The Last of Us spolkne 79 GB z disku. Využije i DualSense

27. 6. 2022 14:05 | Bleskovky | autor: Pavel Makal

The Last of Us: Part I alias remake prvního dílu slavné série nebude žádný drobeček. Z vašeho disku si totiž ukousne 79 GB volného prostoru, tedy skoro dvojnásobek toho, co požadoval remaster pro PlayStation 4. Stejný objem dat ostatně požaduje i druhý díl hry.

O něco pozitivnější (jakkoli očekávatelnou) informací je využití možností ovladače DualSense. Těšit se můžete jak na haptickou odezvu, která bude odrážet třeba i padající déšť (to už ostatně dokázal skvěle prezentovat Astro's Playroom), tak na adaptivní triggery, které si na své přijdou zřejmě především při střelbě z luku.

Hra vychází 2. září na PlayStationu 5, v budoucnu se dočkáme i PC verze.