Remake Metal Gear Solid 3 se nechystá

O malé pozdvižení v herní komunitě se postarala zpěvačka a dabérka Donna Burke. Ta totiž na svém Twitteru nasdílela fotografii s popiskem „Nahrávání probíhá!“, na které drží desky s kocourem s páskou přes oko a nápisem Snake Eater. Pozorní uživatelé sociálních sítí si pak povšimli dalších fotek, na kterých je například část textu úvodní písně Metal Gear Solid 3: Snake Eater, a okamžitě se začalo spekulovat o možném chystaném remaku.

Fanoušci si ale musí nechat zajít chuť. Žádný remake se (alespoň podle toho, co víme) totiž momentálně nechystá. I když Donna opravdu nahrávala úvodní píseň kultovní hry Hidea Kodžimy, je to pro úplně jiný projekt, který nemá s MGS3 nic společného.

Yesterday I WAS recording Snake Eater.



It’s not for a remake.



It’s nothing to do with MGS3



It’s for fun.@MasonLieberman



And I should check my twitter more.



The garden looks lovely, I made crackers and moved some furniture around.



Sorry you got hyped have a nice weekend!