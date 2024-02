Reboot Crazy Taxi bude plnohodnotná AAA hra

19. 2. 2024 17:30 | Bleskovky | autor: Jakub Malchárek

Sega se v závěru loňského roku na The Game Awards blýskla hned pěti klasickými hrami, které se chystá oživit v moderním kabátku. Kromě Jet Set Radio, Golden Axe, Streets of Rage a Shinobi dojde také na ztřeštěnou závodní arkádu Crazy Taxi. O hře samotné toho zatím moc nevíme, ale v nově založené sapporské pobočce Segy, která na hře spolupracuje, se nechali slyšet, že půjde o plnohodnotný AAA titul.

Vyplývá to z rozhovoru se šéfem studia Sega Sapporo Takajou Segawou pro Japan Times. „S tokijskou pobočkou jsme spolupracovali na titulech Phantasy Star Online 2: New Genesis nebo Hatsune Miku: Colorful Stage! Podílíme se také na vývoji tříáčkových her, mezi které patří i Crazy Taxi,“ řekl Segawa.