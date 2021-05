Pýcha předchází pád bezbranné oběti v novém DLC pro Hitmana 3

11. 5. 2021 15:07 | Bleskovky | autor: Šárka Tmějová

Studio IO Interactive před časem oznámilo, že sedm z dvanácti letošních měsíců zasvětí sedmeru smrtelných hříchů. Po dubnové lakotě přichází květen a s ním pýcha. A také nový patch 3.30, který opravuje výzvy a trofeje, ale i světlo a ve streamované verzi pro Switch zpřístupní režim s 60 fps. Kompletní seznam změn najdete na oficiálním webu.

Pyšné DLC vás v misi The Pride Profusion znovu vyšle do čínského Čchung-čchingu, kam se vypravíte za speciálním cílem, ale především za ještě speciálnějšími předměty v čele s narcistním oblekem s tisícem zrcátkových očí. Plus ještě majestátní ostřelovačkou a mečem.

Act 2: Pride můžete opět pořídit buď samostatně, nebo v rámci zvýhodněné hříšné kolekce.