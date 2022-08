Původní Mafia bude na Steamu zdarma

Ta pravděpodobnost je asi opravdu minimální, ale pokud náhodou ještě nemáte první Mafii, případně ji máte, ale chybí vám v knihovně na Steamu, pak si ji v následujících dnech budete moct přivlastnit zadarmo.

Legendární česká gangsterka Mafia: The City of Lost Heaven odehrávající se v 30. letech minulého století ve fiktivním, ale typicky americkém otevřeném městě bude na Steamu u příležitosti 20. výročí zdarma od 1. do 5. září. Běžně stojí 10 eur.

In honor of #Mafia20 let's go back to where it all started



Get the original Mafia (digital) for FREE on @Steam from Sept. 1 - 5 pic.twitter.com/ZdxSFZrLwh