Původní dva Doomy dostávají přes dvacet nových úrovní

Když John Romero a John Carmack před bezmála třiceti lety tvořili první Doom, asi nečekali, že jejich hra bude aktuální i ve 20. letech 21. století. Ač je to k nevíře, první dva díly legendární střílečky z 90. let dostávají v těchto dnech nové rozšíření.

Base Ganymede is a free Add-on for the re-releases of DOOM & DOOM II, featuring 27 levels of new challenges for all skill levels from first-timers to speedrunners. Available now!https://t.co/oMYkfAbiH4 pic.twitter.com/djDepEplLM