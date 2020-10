PUBG dostane první dynamickou mapu s aktivní sopkou

13. 10. 2020 14:53 | Bleskovky | autor: Patrik Hajda

Už 21. října (29. v případě konzolí) odstartuje 9. sezóna v PUBG, která slibuje opravdu zajímavé novinky včele s „dynamickou“ mapou Paramo. Jejím středobodem je aktivní sopka, jejíž proudy lávy spadají do onoho slůvka „dynamické“. Na rozmístění lávových řek si zkrátka nemůžete zvyknout, stejně jako na rozestavění měst.

Celý ostrov bude s každým vaším dalším seskokem pozměněný, takže paměť a znalosti ostrova vám tentokrát nepomohou. Na ostrov se dostanete pouze vrtulníkem, který zároveň bude přivážet zásoby. Pokud ale nechcete čekat, kde je shodí, můžete ho sami sestřelit a vylootit.

Paramo bude zároveň plné tajemství ukrývajících se za zapečetěnými dveřmi prastarých chrámů, takže váš čeká i nějaké to hledání klíčů.