První verze scénáře pokračování filmového Tomb Raidera je hotová. Známe potenciální název snímku

17. 5. 2021 10:56 | Bleskovky | autor: Patrik Hajda

Film Tomb Raider z roku 2018 nebyl kdovíjakým zázrakem, ale rozhodně patřil k těm lepším filmovým adaptacím slavných videoher. A zjevně nebyl ani propadákem, když tvůrcům stojí za to natočit dvojku. Od jejího uvedení do kin jsme ještě na míle vzdálení, ale vypadá to, že se tvorba posouvá zdárně kupředu.

Nová režisérka a zároveň scenáristka Misha Green střídající předchozího Bena Wheatleyho se na svém Twitteru pochlubila s informací, že právě dokončila první verzi scénáře filmu nazvaného pracovně Tomb Raider: Obsidian. Název ještě není schválený a cesta k produkci je dlouhá. Ale je dobré vědět, že se na filmu aktivně pracuje.