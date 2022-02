První sezóna Battlefieldu 2042 se odkládá. Tvůrci místo ní dodělávají základní systémy

2. 2. 2022 12:57 | Bleskovky | autor: Patrik Hajda

Battlefield 2042 byl překvapivý průšvih, který si to slízl v recenzích i od hráčů, a vývojáři se nemalým problémům museli postavit čelem. Na Twitteru hry oznámili, že odkládají první sezónu dodatečného obsahu na léto, aby nejprve mohli dodělat tak základní věci jako výsledkové tabule, hráčské profily, voice chat, lepší pingovací systém, lepší odměny a další prvky, na které si hráči stěžují.

První update dorazí zkraje března, zatímco Season One někdy v létě, a odstartuje tak rok plný dodatečného obsahu rozprostřený do čtyř sezón. Můžete se těšit na čtyři nové specialisty, nové lokace a další. Tvůrci jako útěchu těm, kteří si zakoupili Year 1 Pass či lepší edici hry a čekají na Season One, nabízejí exkluzivní bundle se skiny.