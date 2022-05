Průšvih jménem eFootball konečně dostane mobilní verzi

V Konami se po vydání svého nejnovějšího fotbalového simulátoru, který místo klasické značky Pro Evolution Soccer nese jméno eFootball, holedbali, jak všechny hráče propojí. Jak bude možné hrát na konzolích, počítačích i mobilech. Inu, po naprosto katastrofálním startu, kdy jsme dostali zpola funkční hru naprosto bez obsahu, se aspoň některé sliby začínají naplňovat.

Mobilní verze by měla být dostupná od 2. června, hru navíc obohatí nový update a start další sezóny. Nic to ale nemění na skutečnosti, že eFootball je neuvěřitelně špatně připraveným, chaotickým projektem, který se teď musí snažit zoufale lovit zbytky své reputace ze dna zabláceného rybníka.

[About version 1.1.0 update for Mobile]



Thank you for patience and we apologise for the long wait. With this v1.1.0 update, our new football game "eFootball™ 2022" is finally here! pic.twitter.com/c2OjROxUj6