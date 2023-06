Příští týden vychází Final Fantasy XVI. Zahrajte si demo

Ochutnejte hratelnou ukázku z chystaného Final Fantasy XVI. Square Enix v těchto dnech uvolnil demoverzi, která vás na chvíli vezme do kouzelného světa Valisthea. Demo má dvě části, aby důkladně představilo exploraci a souboje. Zhruba dvouapůlhodinový příběhový segment se podívá do minulosti Clivea Rosfielda. Uložená pozice pak bude přenositelná do plné hry.

