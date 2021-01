Příští týden dostaneme první záběry z hraní Resident Evil Village

Už se to blíží! Program na středeční večer je najednou jasný. Od 23:00 proběhne stream, který se zaměří na sérii Resident Evil. Capcom slibuje, že nepůjde pouze o očekávaný Resident Evil Village, ale přiznejme si, to právě jemu bude patřit veškerá pozornost.

Streamem nás provede Brittney Brombacher z podcastu Whats Good Games, která nás už teď láká na nový trailer, první záběry z hraní a další. Tak se ve středu 21. ledna před půlnocí nezapomeňte dívat!

Don’t miss the Resident Evil Showcase on January 21st at 10pm GMT/ 11pm CET! Join Brittney Brombacher ( @BlondeNerd ) on a guided tour of Resident Evil Village, including a new trailer, first-ever gameplay, and lots more Resident Evil news! pic.twitter.com/BSNiFPpkbV