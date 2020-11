Příští rok vyjde nový Tomb Raider, ale nejásejte předčasně

24. 11. 2020 14:31 | Bleskovky | autor: Pavel Makal

Je to už dva roky, co Shadow of the Tomb Raider uzavřel rebootovanou trilogii a fanoušci Lary Croft se mohou právem ptát, kam se pohorky jejich oblíbené hrdinky vydají příště. A hlavně, kdy to bude. Dobrá zpráva je, že značka Tomb Raider se znovu připomene už příští rok. Špatná zpráva je, že to bude jinak, než by si patrně většina hráčů přála.

Tomb Raider Reloaded totiž bude mobilní free-to-play akční adventurou. Jakékoli další detaily zatím oznámení postrádá, podívat se můžete jen na krátký teaser, který sice neukazuje nic z hratelnosti, ale můžete si díky němu udělat aspoň představu o vizuálním stylu, který autoři hře vetknou. Inu, snad se aspoň někomu bude líbit!