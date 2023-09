Příliš nadržené postavy v Baldur's Gate III byly bug

5. 9. 2023 15:00 | Bleskovky | autor: Ondřej Partl

Vztahy nejsou pouze základem života, ale také Baldur's Gate III. Pokud jste se ale do hry ponořili v době vydání, možná jste si všimli, že některé z postav byly poněkud náruživější. Například jeden kouzelník s bujnými kadeřemi. Nakonec se ukázalo, že se jednalo o bug.

V rozhovoru pro web TheGamer to potvrdil vedoucí vývoje Swen Vincke. Upřesnil, že agresivnější sexuchtivé chování zapříčinily špatně nastavené hladiny náklonnosti. A i když si to někteří hráči užívali, rozhodně to nebylo autorským úmyslem. Tvůrci se naopak snažili o věrné simulování vztahů a jejich fungování. Vincke také mimochodem zmínil, že původní chování by v reálném světě mohlo být poněkud problematické.

Jistě ale bude zajímavé sledovat, jak se tyto změny promítnou ve specifické kategorii speedrunů, v nichž jde o co nejrychlejší dosažení pohlavního styku. Aktuálním držitelem rekordu je hráč s přezdívkou maeeeeee, který to v reálném čase zvládl za 2 minuty a 24 sekund.