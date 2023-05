Příběhová adventura Goodbye Volcano High se o měsíc odkládá

15. 5. 2023 13:30 | Bleskovky | autor: Jakub Malchárek

Narativní rytmická adventura Goodbye Volcano High hlásí zpoždění. Vývojářský tým KO_OP posouvá datum vydání o měsíc. Grafická novela s antropomorfními dinosaury tak vyjde na konci letních prázdnin, 29. srpna na PC a PlayStation.

Důvod pro odklad je prostý: Na hře zbývá ještě hodně práce, kterou by tým KO_OP nestihl dodělat bez kompromisů ohledně délky a kvality. „To by znamenalo vydat něco jiného, než co si představujeme a co jsme si vytyčili jako cíl. Navíc jsme studio, které se s hrdostí vyhýbá přesčasům. Abychom zvládli hru dodělat do původního data vydání, museli bychom pracovat v noci, o víkendech i brzy ráno a riskovat, že naši zaměstnanci vyhoří,“ uvádí montrealské studio v oznámení na svých stránkách.